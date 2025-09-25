SuperEnalotto e Lotto, estrazioni di oggi giovedì 25 settembre 2025: tutti i numeri vincenti.

Serata di attesa e di speranza per milioni di giocatori: il concorso del SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 settembre 2025, metteva in palio un jackpot da 55,6 milioni di euro. Nessun “6” neppure questa volta, ma non sono mancate vincite importanti.
SuperEnalotto
La sestina vincente è: 19 – 36 – 11 – 41 – 65 – 82
Numero Jolly: 17
Numero Superstar: 15
Le quote di stasera:
• Punti 6: nessuna vincita
• Punti 5+: nessuna vincita
• Punti 5: 5 schedine vincenti, ciascuna da 32.536,27 €
• Punti 4: 511 vincite da 325,94 €
• Punti 3: 19.986 vincite da 25,00 €
• Punti 2: 320.307 vincite da 5,00 €
Vincite con Superstar:
• Punti 6SS: nessuna vincita
• Punti 5+SS: nessuna vincita
• Punti 5SS: nessuna vincita
• Punti 4SS: 2 vincite da 32.594 €
• Punti 3SS: 115 vincite da 2.500 €
• Punti 2SS: 1.691 vincite da 100 €
• Punti 1SS: 11.049 vincite da 10 €
• Punti 0SS: 23.353 vincite da 5 €
Domani si riparte, con il jackpot che continua a crescere.
Lotto
Questi i numeri estratti sulle dieci ruote e sulla Nazionale:
• Bari: 42 – 73 – 89 – 50 – 21
• Cagliari: 12 – 3 – 90 – 7 – 45
• Firenze: 10 – 72 – 39 – 44 – 75
• Genova: 71 – 79 – 59 – 48 – 89
• Milano: 24 – 68 – 77 – 69 – 20
• Napoli: 2 – 64 – 82 – 55 – 84
• Palermo: 60 – 87 – 51 – 83 – 22
• Roma: 81 – 58 – 43 – 73 – 1
• Torino: 52 – 13 – 5 – 68 – 32
• Venezia: 15 – 22 – 38 – 86 – 13
• Nazionale: 13 – 62 – 3 – 22 – 31
Simbolotto
Combinazione vincente del concorso abbinato:
• 28 Ombrello
• 17 Sfortuna
• 32 Disco
• 21 Lupo
• 15 Ragazzo
10eLotto
Numeri estratti:
02 – 03 – 10 – 12 – 13 – 15 – 22 – 24 – 42 – 52 – 58 – 60 – 64 – 68 – 71 – 72 – 73 – 79 – 81 – 87
Numero Oro: 42