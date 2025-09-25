Real Mugnano, entusiasmo alle stelle: progetto solido e nuovi obiettivi per il futuro

Il Real Mugnano cresce e si struttura, trasformandosi in un progetto sportivo serio, costruito su passione, sacrificio e spirito di squadra. La nuova stagione scatterà ufficialmente a fine ottobre, ma l’entusiasmo in casa granata è già alle stelle.

Fuori dal campo, la guida è affidata a una dirigenza compatta e affiatata. In prima fila il presidente Antonio Guerriero, meglio conosciuto come “Tappezziere”, affiancato dal vicepresidente Gabriele Monteforte (“Uzzman”). In panchina ci sarà mister Antonio Canonico, per tutti “Cannone”.

La squadra potrà contare anche su uno staff tecnico allargato e qualificato: il preparatore atletico Stefano Vladimir Napolitano curerà la condizione fisica del gruppo, mentre il preparatore dei portieri Antonio Serino seguirà con attenzione la crescita degli estremi difensori. La comunicazione e l’immagine del club saranno invece affidate alla creatività di Vincenzo Musto, regista social e video maker ufficiale.

Non mancano figure chiave nell’organizzazione: Antonio Monteforte sarà il magazziniere e infermiere della squadra, sempre pronto ad assistere i giocatori, mentre i dirigenti Armando Colucci, Vittorio Costa, Roberto Cannavacciuolo e Andrea Monteforte garantiranno il supporto logistico e operativo.

La società è già al lavoro sul mercato: a breve verranno presentati i nuovi acquisti, un mix di giovani promesse e calciatori di esperienza, pensati per rafforzare il gruppo e gettare basi solide in vista del futuro.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: valorizzare i giovani e costruire una squadra competitiva, pronta il prossimo anno ad affrontare con ambizione il campionato di Seconda Categoria.

Il Real Mugnano ha già iniziato la preparazione lo scorso 15 settembre: ora non resta che attendere il fischio d’inizio della nuova stagione, con la consapevolezza che il percorso intrapreso è quello giusto.