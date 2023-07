Problema ai freni, Air Algerie B737 atterra a Roma Fiumicino e blocca una pista per alcune ore

Il Boeing 737/600, targa 7T-VJU, che effettuava il volo AH-2024 da Algeri (Algeria) a Roma Fiumicino (Italia), il 1° luglio dopo essere atterrato non e’ riuscito a lasciare la pista 16R/34L di fatto bloccandosi per un problema al sistema dei freni posti nei carrelli principali. Quindi la pista è stata chiusa fino a sera quando la rimozione dell’aereo è stata possibile non con il trattore , bensì con l’uso di palloni autogonfiabili e portarlo in una piazzola. In quella posizione sarà dove l’aereo dovrà essere sottoposto alle riparazioni necessarie. Il velivolo è rimasto a terra per circa 51 ore, poi è rientrato ad Algeri. L’aeroporto di Roma Fiumicino ha operato con regolarità utilizzando le altre due piste (16L ) per gli atterraggi e la 25 per i decollo.