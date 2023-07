Basket. La Del Fes cala l’asso serbo Nikolic

L’ASD Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’ala/pivot Aleksa Nikolic, che vestirà la canotta biancoverde nella prossima stagione sportiva.

Classe ’99, nato a Belgrado (Serbia), 205 cm per 95 kg, cresce cestisticamente in Italia, prima a Bassano nel 2015, poi a Treviso nel 2017 fino all’approdo in A2 con la canotta della NPC Rieti.

Nell’estate del 2020 si trasferisce a Roseto, in Serie B, dove rimarrà un biennio, per poi rispondere alla chiamate di Cividale, nel 2022/2023, compagine di Serie A2.

A stagione in corso ritorna a Roseto, dove realizza 89 punti in 7 partite di Regular season (12,7 pt di media), conquistando 6,6 rimbalzi di media in 25 minuti. Nella gara contro la Del Fes Avellino del 26 marzo realizza 20 punti in 31 minuti giocati.

“Sono molto contento dell’arrivo di Nikolic, – dichiara coach Andrea Crosariol – un giocatore di gran talento, che ha già dimostrato di poter fare benissimo in serie B e dalle grandi potenzialità. Proveremo a farlo migliorare ancora di più. Ci aiuterà nel pacchetto lunghi con la sua doppia dimensione, potendolo usare in entrambi i ruoli.”

Così il General Manager Antonello Nevola “Sono soddisfatto di aggiungere un giocatore di grande qualità, che non ha bisogno di presentazioni. Uno dei migliori lunghi del campionato, caratterizzato da dinamicità e duttilità, che gli consentono di ricoprire sia lo spot di 4 che di 5”.

