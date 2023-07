Arkansas, la foto del momento in cui il fulmine colpisce l’aereo dell’American Eagle con i passeggeri a bordo

Un aereo pieno di passeggeri è stato colpito ma un fulmine poco dopo l’atterraggio in Arkansas domenica pomeriggio, mentre gli spettatori hanno assistito al momento scioccante. Subito dopo l’atterraggio all’aeroporto nazionale Bill and Hillary Clinton, l’Embraer E175 si ritrova sulla pista in attesa che la tempesta passasse. Sono momenti concitati e l’aereo dell’American Eagle, pieno di passeggeri, viene colpito dal fulmine. Ci vorranno diversi minuti prima di far scendere i malcapitati ed effettuare il controllo dei danni. I tecnici hanno controllato l’aereo per vedere se ha subito danni. Non è la prima volta che un aereo colpito da un fulmine viene ripreso in video. Ecco il link del momento in cui l’aereo pieno di passeggeri viene colpito da un fulmine dopo l’atterraggio.