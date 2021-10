Il Presidente Nazionale Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro: “passa la peggiore manovra finanziaria degli ultimi anni. Verranno massacrate le piccole e medie imprese italiane”

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio da 30 miliardi di euro, la prima del governo di Mario Draghi, su questa maxi manovra interviene critico il presidente nazionale Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro, il quale dichiara: “Passa la peggiore manovra finanziaria degli ultimi anni. Così facendo verranno massacrate le imprese che attraverso il Superbonus stavano lavorando non solo per far riprendere l’attività nell’edilizia, ma anche per evitare tanta cassa integrazione e far lavorare migliaia e migliaia di lavoratori edili. E nello stesso tempo –aggiunge Carmelo Finocchiaro– ritengo che questa manovra finanziaria non prenda per nulla in considerazione il fatto della dilazione delle imposte arretrate per salvare i cittadini, i contribuenti e le aziende, in modo tale da poter ridare fiato all’economia italiana. Dunque –conclude il presidente nazionale della Confedercontribuenti– ancora una volta devo prendere atto che i burocrati e gli amici delle banche hanno compiuto il loro compito ovvero massacrare la piccola e media impresa italiana.”

