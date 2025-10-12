Cesare Paciotti, se ne va il re della scarpa: un malore fatale a 67 anni

È morto Cesare Paciotti, il celebre stilista imprenditore che ha fatto del nome e della scarpa un simbolo internazionale del Made in Italy. Aveva 67 anni. Il dramma è avvenuto domenica 12 ottobre, intorno alle 19, nella sua villa in contrada Cavallino, nella zona alta di Civitanova Marche. I soccorritori, intervenuti su richiesta della famiglia, non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Paciotti era fondatore dell’omonima azienda: calzature di lusso, borse, accessori e gioielli, accomunati dal celebre logo a forma di pugnale. Nato a Civitanova Marche nel 1958, era figlio di Giuseppe e Cecilia, che nel 1948 avevano avviato un laboratorio artigianale di scarpe. Dopo gli studi al DAMS di Bologna e un periodo trascorso viaggiando per il mondo, nel 1980 Cesare prese le redini creative dell’azienda, affiancato dalla sorella Paola nella gestione operativa.

In famiglia aveva due figli, Ludovica e Giuseppe, nati dal primo matrimonio, e una bambina di tre anni dal secondo. Con la sua scomparsa, viene meno una delle figure più rappresentative della moda italiana.