Prima Categoria – Girone E: Rocca San Felice ancora in vetta, sorride l’ASD Mugnano del Cardinale grazie a Vasta

La terza giornata del Girone E di Prima Categoria ha confermato l’equilibrio che regna nelle prime posizioni, con diverse squadre in corsa e risultati tutt’altro che scontati.

In testa resta il Rocca San Felice, che impatta 2-2 sul campo dell’Orsara di Puglia: un pareggio combattuto che consente comunque ai biancoverdi di mantenere il primato in classifica con 7 punti.

Alle spalle si porta a ridosso la Casamarciano, protagonista del colpaccio di giornata: 4-2 esterno sull’Atletico Castelfranci, in una gara spettacolare ricca di emozioni e gol. Vittorie importanti anche per la Felice Scandone (1-0 in casa del Frigento Sturno) e per la Polisportiva Bisaccese, corsara sul campo del Michele Amodeo Monteforte con un secco 2-0.

L’ASD Mugnano del Cardinale conquista i tre punti: decide Vasta al 30’

I mugnanesi ritrovano il sorriso e il successo, imponendosi per 1-0 contro il Civilis Candela in una gara intensa e combattuta.

A decidere la sfida è stato Luigi Vasta, che al 30° minuto del primo tempo ha firmato il gol vittoria con un destro preciso dal limite dell’area, dopo un’azione corale ben costruita sulla sinistra.

Da quel momento in poi, i padroni di casa hanno difeso con ordine e compattezza il vantaggio, resistendo ai tentativi di rimonta del Candela e conquistando così tre punti preziosi che proiettano la formazione mugnanese nelle zone alte della classifica, a quota 6.

Una vittoria frutto di carattere e determinazione, che premia il lavoro del gruppo e l’organizzazione tattica mostrata nelle prime uscite di campionato.

Gli altri risultati

Pari tra Abellinum Calcio 2012 e Pol. Lorenzo Toriello (1-1), in un match equilibrato e deciso da episodi. Gol e spettacolo a Union Baronia, dove i padroni di casa impattano 2-2 con il Real Caposele.

Spettacolo anche a Orsara, dove i locali fermano la capolista Rocca San Felice sul 2-2, mentre il Casamarciano si conferma squadra in grande forma, imponendosi in rimonta per 4-2 sul campo dell’Atletico Castelfranci, grazie alle reti di Ambrosino e alla tripletta di Schibano.

RISULTATI 3ª GIORNATA

Sabato 11 ottobre 2025

• Abellinum Calcio 2012 – Pol. Lorenzo Toriello 1-1

• Atletico Castelfranci – Casamarciano 2-4

• Frigento Sturno – Felice Scandone 0-1

• Michele Amodeo – Polisportiva Bisaccese 0-2

• ASD Mugnano del Cardinale – Civilis Candela 1-0 (30’ Vasta Luigi)

• Union Baronia – Real Caposele 2-2

Domenica 12 ottobre 2025

• Orsara di Puglia – Rocca San Felice 2-2

CLASSIFICA

1. Rocca San Felice – 7

2. Casamarciano – 6

3. Felice Scandone – 6

4. ASD Mugnano del Cardinale – 6

5. Polisportiva Bisaccese – 6

6. Pol. Lorenzo Toriello – 5

7. Abellinum Calcio 2012 – 4

8. Union Baronia – 4

9. Real Caposele – 4

10. Atletico Castelfranci 1983 – 3

11. Civilis Candela – 3

12. Orsara di Puglia – 2

13. Michele Amodeo Monteforte – 1

14. Frigento Sturno – 1