Seconda Categoria – Girone C: Avella e Real Avellino partono forte, bene anche l’Atletico Baiano. Pari per Sirignano e Salza Irpina

Prima giornata scoppiettante nel Girone C di Seconda Categoria, con le squadre mandamentali subito protagoniste.

Il nuovo campionato parte nel segno dell’equilibrio ma anche dei gol, con Avella FC, Real Avellino, Atletico Baiano e Serino 1928 che conquistano i primi tre punti stagionali.

Le mandamentali partono con il piede giusto

L’Avella FC debutta con una prova di forza travolgendo in trasferta il Sol Sports Club per 6-1, confermando la grande qualità offensiva della squadra e candidandosi subito a recitare un ruolo da protagonista.

Stesso discorso per il Real Avellino, che al “Roca” di San Tommaso rifila un 6-2 al Santa Lucia di Serino, mettendo in mostra ritmo e concretezza.

Buona la prima anche per l’Atletico Baiano 2015, che supera il Carotenuto 3-2 in una partita spettacolare e combattuto fino all’ultimo minuto.

Pari senza reti invece per l’Atletico Sirignano, bloccato sullo 0-0 in casa del Salza Irpina 1999: un punto comunque positivo per entrambe, in un match tattico e ben giocato.

Buona anche la partenza del Contrada Forino, che espugna Visciano con il punteggio di 1-0, dimostrando solidità e organizzazione difensiva.

Gli altri risultati

Nelle altre gare, Serino 1928 ha avuto la meglio sul Cicciano per 2-1, mentre il Quinque De Roca e la Rinascita Marzanese non sono andati oltre lo 0-0.

Tutte le squadre si sono mostrate competitive, in un girone che promette grande equilibrio fin dalle prime giornate.

RISULTATI 1ª GIORNATA

Sabato 11 ottobre 2025

• Atletico Baiano 2015 – G. Carotenuto 3-2

• Quinque De Roca – Rinascita Marzanese 0-0

• Visciano Calcio – Contrada Forino 0-1

Domenica 12 ottobre 2025

• Sol Sports Club – Avella FC 1-6

• Salza Irpina 1999 – Atletico Sirignano 0-0

• Serino 1928 – Cicciano 2-1

• Real Avellino – Santa Lucia di Serino 6-2

CLASSIFICA

1. Avella FC – 3

2. Real Avellino – 3

3. Atletico Baiano 2015 – 3

4. Serino 1928 – 3

5. Contrada Forino – 3

6. Atletico Sirignano – 1

7. Quinque De Roca – 1

8. Rinascita Marzanese – 1

9. Salza Irpina 1999 – 1

10. G. Carotenuto – 0

11. Cicciano – 0

12. Visciano Calcio – 0

13. Santa Lucia di Serino – 0

14. Sol Sports Club – 0