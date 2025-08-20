Napoli, cresce il dibattito sulla nomina all’Autorità Portuale

Napoli – La designazione del nuovo presidente dell’Autorità Portuale di Napoli e Salerno sta generando un acceso confronto politico in Campania.

Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, ha espresso preoccupazioni su possibili profili di incompatibilità e conflitto di interessi, condividendo i rilievi già avanzati da altri esponenti del partito.

“Il fatto che la Commissione Trasporti della Camera non abbia sollevato osservazioni non significa che il Senato non possa valutare diversamente”, ha dichiarato Martusciello. Ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere sobrietà e distacco dai rapporti con gli imprenditori, ricordando l’impostazione seguita dalla precedente presidenza.