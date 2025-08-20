Calcio. Da questo pomeriggio parte la prevendita per Frosinone-Avellino

20/08/2025 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

Calcio. Da questo pomeriggio parte la prevendita per Frosinone Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Frosinone – Avellino che verrà disputata domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 1^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone per un totale di 1019 posti.Calcio. Da questo pomeriggio parte la prevendita per Frosinone Avellino

ticket avranno un prezzo di € 13,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 agosto 2025.