Calcio. Da questo pomeriggio parte la prevendita per Frosinone-Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Frosinone – Avellino che verrà disputata domenica 24 agosto 2025 alle ore 21:00 e valevole per la 1^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone per un totale di 1019 posti.

I ticket avranno un prezzo di € 13,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili online e presso i punti vendita del circuito Vivaticket.

La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 23 agosto 2025.