Dema, manifestazione sotto Palazzo Santa Lucia. Auriemma: chiediamo fatti non chiacchiere dalla Regione Campania”

A pochi giorni da ciò che il giudice deciderà sul concordato Dema e dopo la visita allo stabilimento dell’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello, i lavoratori Dema stanno manifestando in via Santa Lucia sotto la sede della giunta regionale della Campania. Le tute blu chiedono che la Regione incominci a muoversi all’unisono con il sindacato e i lavoratori.

“Crediamo che sia arrivato il momento di smettere di essere vicini a chi lavora, ma di cominciare a fare qualcosa per i lavoratori – ha detto il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma – L’industria in Campania si sta sfaldando, grandi gruppi si ridimensionano, altri licenziano e altri ancora aspettano. Questo pare non interessi più ad alcun esponente della politica regionale. Oggi chiediamo fatti non chiacchiere per l’ennesima azienda che, nonostante sia parte di una catena di fornitori aerospace per grossi players mondiali, sta pagando lo scotto di essere stata gestita con scarsa accuratezza”.