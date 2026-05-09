Controlli della Polizia di Stato ad Arzano e a Casandrino.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano e a Casandrino.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei militari dell’Esercito Italiano, hanno identificato 60 persone, controllato 27 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato una violazione del Codice della Strada.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato 2 esercizi commerciali nel comune di Casandrino, i cui titolari sono stati denunciati per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e per attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti svolte senza autorizzazione. Ancora, gli operatori hanno controllato un’attività commerciale nel comune di Arzano all’interno della quale è stata riscontrata l’assenza di persona autorizzata alla rappresentanza in licenza come mediatore di oggetti preziosi e, per tale motivo, il titolare è stato sanzionato amministrativamente.

Infine, sono state controllate 2 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.