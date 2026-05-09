Baiano, nuovo riconoscimento per la Festa della Nocciola: premiata come “Sagra ed Evento di Qualità”

Nuovo importante attestato per la Festa della Nocciola di Baiano, che questa mattina ha ricevuto un ulteriore riconoscimento nell’ambito dell’Assemblea della Regione Campania svoltasi presso il Parco Mastrilli di Nola.
Nel corso della manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale UNPLI Campania, è stato conferito alla storica manifestazione il premio “Sagra ed Evento di Qualità”, consegnato dal presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina.
Per la Festa della Nocciola non si tratta del primo traguardo prestigioso. Il riconoscimento era già arrivato nel 2018, quando l’evento ottenne il marchio di qualità direttamente al Senato della Repubblica. Quello ricevuto oggi rappresenta dunque una ulteriore conferma del valore culturale, organizzativo e territoriale della manifestazione.
Un risultato che premia il lavoro portato avanti negli anni dall’organizzazione e dalla Pro Loco Baiano, impegnate nella valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione di uno degli eventi più rappresentativi del territorio.
«Un riconoscimento che appartiene a tutti i soci e a chi, con cuore, passione e impegno, rende speciale questo evento anno dopo anno», il messaggio condiviso dagli organizzatori al termine della cerimonia.
La Festa della Nocciola continua così a consolidare il proprio ruolo tra gli appuntamenti più importanti della tradizione irpina e campana, confermandosi vetrina di cultura, identità e promozione del territorio.