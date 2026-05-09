BAIANO. Nozze d’Oro di Giovanni Napolitano e Immacolata Masi 50 anni di amore, famiglia e valori condivisi

Baiano, 09 maggio 2026 – Una giornata ricca di emozione, fede e gratitudine ha celebrato il 50° anniversario di matrimonio di Giovanni Napolitano e Immacolata Masi, circondati dall’affetto dei figli, dei generi, dei nipoti, dei parenti e degli amici più cari.

Cinquant’anni insieme rappresentano un traguardo prezioso, costruito giorno dopo giorno con amore, sacrificio, rispetto reciproco e dedizione alla famiglia. Un’unione forte e autentica che, nel tempo, è diventata esempio e punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di condividere il loro cammino.

Durante la celebrazione, grande commozione ha accompagnato gli auguri e le parole dedicate alla coppia dai propri cari:

“Che il vostro amore sia di esempio ed ispirazione per tutti noi.

Augurissimi da parte dei vostri figli, generi e nipoti.”

Tra sorrisi, ricordi e momenti di intensa emozione, Giovanni e Immacolata hanno rinnovato il loro legame davanti ai familiari, testimoniando ancora una volta la bellezza di un amore capace di attraversare il tempo senza perdere la sua forza.

La famiglia ha voluto rendere omaggio a due figure speciali che, con semplicità e valori autentici, hanno costruito una splendida storia d’amore fatta di unione, rispetto e sostegno reciproco.

A Giovanni Napolitano e Immacolata Masi giungano i più sinceri auguri per questo importante anniversario, con l’augurio di continuare a vivere tanti altri anni insieme, circondati dall’affetto della loro meravigliosa famiglia.