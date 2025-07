Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Nella mattinata odierna, circa 100 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni in zona piazza Garibaldi.

Nel corso del servizio sono stati identificati 170 soggetti, di cui 90 con precedenti di polizia e due denunciati per reati in materia di immigrazione, controllati 109 veicoli e contestate 11 violazioni del Codice della Strada; sono state, altresì, ritirate una patente di guida ed una carta di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un ammontare di circa 3000 euro.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno sequestrato sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina; ancora, è stata sospesa un’attività commerciale per motivi igienico-sanitari.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, tra cui i Nibbio ed un’unità cinofila, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile e della Polizia Scientifica; dei Carabinieri Compagnia Napoli Stella, del Nucleo Investigativo, dei NAS e del CIO Reggimento Campania.