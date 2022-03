AFRAGOLA. Campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato “Questo non è amore”.

Domani mattina la Questura di Napoli sarà presente in piazza Municipio ad Afragola con il camper della campagna “Questo non è amore”, attività permanente della Polizia di Stato sul tema della violenza di genere.

Sarà un’occasione d’incontro con le donne e con le potenziali vittime, per offrire il supporto di un’equipe di operatori specializzati, in prevalenza donne, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Sanitario e del Commissariato di Afragola che potranno soddisfare richieste d’informazioni e dare indicazioni sugli strumenti di tutela e d’intervento in situazioni di violenza.

All’iniziativa, a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale di Afragola, parteciperanno operatori specializzati del centro antiviolenza “Insieme senza Violenza” dell’Ambito N19 che inaugureranno, presso la sede del centro, la cassetta della “Posta Rossa” nella quale le donne vittime di violenza potranno lasciare le loro eventuali richieste di aiuto.

Parteciperanno gli studenti di alcuni istituti d’istruzione superiore di primo e secondo grado di Afragola e verranno distribuite copie della brochure “Questo non è amore”, che raccoglie storie di donne che hanno trovato il coraggio di dire “basta” alle violenze e di poliziotti che hanno saputo ascoltarle; una testimonianza dell’impegno costante della Polizia di Stato in un tema difficile e importante.

