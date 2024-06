Maxi incidente sull’A12: Tre Morti e Feriti Gravi, inclusa una Bambina

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina sull’autostrada A12, nei pressi del casello di Rosignano, causando la morte di tre persone e diversi feriti gravi, tra cui una bambina. L’incidente ha coinvolto almeno tre veicoli, secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, che sono ancora impegnati nelle operazioni di soccorso.

La Dinamica dell’Incidente

Stando alle prime ricostruzioni, una delle auto avrebbe raggiunto il casello ad alta velocità, tamponando violentemente le altre due vetture che erano ferme in attesa di passare. L’impatto è stato così forte da provocare il ribaltamento delle auto tamponate, con una di esse che è finita contro il gabbiotto del casello, causando gravi danni alla struttura.

Interventi di Soccorso e Chiusura dell’Autostrada

Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e pattuglie della Polizia Stradale per gestire l’emergenza e dirigere il traffico.

Trasferimento dei Feriti

Alcuni dei feriti gravi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Livorno. Le condizioni dei feriti sono ancora in fase di valutazione, ma la presenza di una bambina tra loro rende ancora più drammatica la situazione.

Impatto Sulla Viabilità

La chiusura dell’autostrada ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la viabilità il prima possibile, ma si prevede che il tratto rimarrà chiuso per diverse ore.

Un Triste Bilancio

Il bilancio dell’incidente è pesante: tre vittime e numerosi feriti, tra cui una bambina. Le autorità stanno indagando sulle cause esatte del sinistro e valutando le condizioni della strada e delle auto coinvolte per capire meglio le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.