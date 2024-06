Gruppo Radio Sperone inaugura il “Glass Onair” con il Concerto di Clementino al Castello di Avella

Oggi, il Gruppo Radio Sperone inaugura una nuova ed entusiasmante iniziativa: il “Glass Onair”. Questa struttura mobile on the road è stata pensata per i grandi eventi in Campania e verrà inaugurata con un evento straordinario presso il suggestivo Castello di Avella ed è stata voluta fortemente dal direttore artistico della Radio online Peppe Alaia.

La serata inaugurale vedrà la partecipazione di uno dei rapper più amati della scena musicale italiana, Clementino. Nato ad Avellino e cresciuto tra Cimitile e Nola, Clementino è uno degli artisti più influenti del panorama rap nazionale e internazionale. Conosciuto per la sua capacità di fondere il dialetto napoletano con l’italiano nelle sue canzoni, ha all’attivo numerosi album di successo e una carriera costellata di collaborazioni importanti.

Il “Glass Onair” rappresenta una novità assoluta per gli eventi in Campania. Si tratta di uno studio mobile radiofonico, progettato per essere trasportato ovunque e per offrire una copertura in diretta di eventi di grande rilevanza. Questa struttura permette di creare contenuti radiofonici di alta qualità, direttamente dal cuore degli eventi, garantendo un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli ascoltatori.

Il concerto di Clementino si svolgerà ai piedi dell’imponente Castello Normanno di Avella, un luogo che unisce storia e cultura, creando un’atmosfera unica e suggestiva. Sono attesi migliaia di fan per questo evento gratuito, che promette di essere una serata indimenticabile per tutti i partecipanti.

L’area evento sarà aperta dalle ore 17:00 e già si percepisce un grande fermento in paese. La presenza del “Glass Onair” garantirà una copertura completa dell’evento, con interviste, musica e momenti live trasmessi direttamente dallo studio mobile.

L’inaugurazione del “Glass Onair” con il concerto di Clementino segna l’inizio di una nuova era per la copertura degli eventi in Campania. Il Gruppo Radio Sperone dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di offrire ai suoi ascoltatori esperienze uniche e di alta qualità. Non resta che sintonizzarsi e godersi lo spettacolo!