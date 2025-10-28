Presentazione della lista e del programma di “Casa Riformista” giovedì 30 ottobre ore 10.30 al Gran Caffè Gambrinus

All’iniziativa parteciperanno, fra gli altri, Stanislao Lanzotti coordinatore cittadino di Italia Viva e gli ex parlamentari Gennaro Migliore portavoce della lista e Domenico Tuccillo responsabile del programma di Casa Riformista nonché i candidati della lista.
E’ prevista la presenza del candidato Presidente Roberto Fico.
Nel corso dell’incontro saranno discussi anche i punti del programma che i riformisti hanno portato al tavolo della coalizione. Dalle misure a sostegno della famiglia, allo sviluppo economico e alle proposte su cultura e ricerca scientifica senza dimenticare un’attenzione particolare all’artigianato e all’innovazione tecnologica.