Le scuole di Montefredane temporaneamente trasferite ad Altavilla Irpina: garantito il trasporto per gli alunni.

Le scuole primaria e secondaria di Montefredane saranno provvisoriamente allocate nel Comune di Altavilla Irpina. Lo ha comunicato il sindaco Ciro Aquino, spiegando che la decisione è stata assunta al termine di un incontro partecipato e costruttivo con le famiglie degli studenti, il dirigente scolastico prof. Attilio Lieto e l’amministrazione di Altavilla Irpina, rappresentata dall’assessore Rita Tirri.

Il Comune di Montefredane garantirà il servizio di trasporto scolastico per tutti gli alunni, al fine di ridurre al minimo i disagi per le famiglie. Nel frattempo, l’amministrazione sta lavorando per individuare e allestire nuove aule nel territorio comunale, in attesa degli esiti delle verifiche strutturali sull’edificio scolastico di via Roma.

Il sindaco Aquino ha espresso un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito a rendere possibile la pronta ripresa delle lezioni: la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Avellino Fiorella Pagliuca, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente.

“La sicurezza dei nostri alunni rappresenta la priorità assoluta – ha sottolineato il primo cittadino – e ogni eventuale disagio sarà ridotto al minimo possibile”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso la comunità scolastica di Montefredane. (A.S.)