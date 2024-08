NAPOLI. Mappatella Beach sotto assedio dei criminali, nuovo furto ai danni di due ragazze a poche ore dal pestaggio di un ladro. Rubate anche le sedie comunali

Nuovo furto a Mappatella Beach proprio nel corso di un sopralluogo di Francesco Emilio Borrelli. Due ragazzine si sono avvicinate al deputato denunciando il furto dei propri zaini avvenuto poco prima. “Siamo andate a farci il bagno e quando siamo tornate i nostri zaini non c’erano più” racconta le ragazze. “Dentro avevamo tutto, telefono, soldi, documenti, tutto”. Questo ennesimo episodio è avvenuto a poche ore dal pestaggio di un ladro colto in flagrante mentre sottraeva un cellulare assieme a un complice. Entrambi sono poi stati fermati dalla Polizia Municipale.

“Il lido Mappatella e Rotonda Diaz sono sotto assedio di criminali di ogni sorta che, approfittando della presenza di tantissimi cittadini e turisti, utilizzano l’arenile come territorio di caccia dove mettere a segno furti di cellulari, portafogli, zaini, non appena i loro proprietari si allontanano per andare al mare. Tante le denunce arrivate negli ultimi giorni di un fenomeno che rischia di degenerare sempre più. Come il pestaggio di un ladro avvenuto ieri mattina. Di fronte a questa deriva ritengo indispensabile il coordinamento di una task force delle forze dell’ordine per garantire la necessaria sicurezza ad uno dei luoghi più gettonati della nostra città. Lo ritengo presupposto fondamentale per prolungare l’apertura dell’arenile fino al mese di ottobre vista la straordinaria affluenza e il gradimento dei frequentatori”. Lo ha dichiarato il deputato Borrelli al termine del sopralluogo.

“Non solo criminalità comune – ha aggiunto Borrelli – ma anche presenza costante di abusivi che fittano sedie e ombrelloni senza alcun titolo sulla spiaggia pubblica, ormeggi abusivi che fanno affari d’oro trasportando ignari turisti e cittadini lungo il litorale. Business di migliaia di euro a settimana che vanno a foraggiare le casse dei clan che manovrano alle spalle, lucrando sulle persone che frequentano il lido Mappatella. A nulla sono serviti i numerosi sequestri delle forze dell’ordine; il giorno dopo questi delinquenti erano già pronti con nuove sedie e nuovi ombrelloni da affittare. Nel corso del sopralluogo ho notato anche attività abusive di vendita di prodotti alimentari senza titolo e senza alcuna precauzione igienico-sanitaria. Infine prosegue l’inciviltà nell’utilizzo di docce e bagni che vengono lasciati in condizioni deprecabili, per non parlare della continua di sedie e ombrelloni comunali destinati ai disabili motori, che vengono allontanati dalle passerelle arbitrariamente sottraendo posti agli aventi diritto. Segnalato dal personale di Napoli servizi anche il furto di alcune di queste sedie. E’ facile immaginare che questi furti siano stati commessi proprio dagli abusivi che a Mappatella Beach affittano illegalmente sdraio e ombrelloni. I servizi comunali minacciano gli affari di questa gentaglia, per questo vanno implementati. Solo attraverso la presenza costante di controlli adeguati possiamo salvare il lido Mappatella da crimine e inciviltà”. Ha concluso Borrelli.

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/377291065413156