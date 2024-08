AVELLINO. La “Irpinia Film Academy” porta in scena i bambini

L’Irpinia Film Academy, fondata dal regista Modestino Di Nenna in collaborazione con il Preside Pietro Caterini, apre le porte della formazione anche ai bambini. Dal prossimo ottobre, infatti, i corsi di recitazione cinematografica saranno aperti anche ai minori di età compresa tra i 9 e i 14 ani. Un’opportunità preziosa, dunque, per i piccoli appassionati di cinema, che avranno modo di imparare il difficile del mestiere di attore. Secondo l’esperienza del regista Modestino DI Nenna, i bambini hanno una grande naturalezza dinanzi alla macchina da presa, imparano facilmente a stare sul set senza sforzi. Con una formazione idonea, ma studiata in relazione alla loro giovanissima età, possono facilmente diventare attori, affrontando il set come un gioco. Per i bambini e i ragazzini, infatti, la recitazione è una forma ludica, di divertimento, che gli consente, tuttavia, di conoscere se stessi e di relazionarsi con gli altri. Un’occasione che permette anche ai più piccoli di condividere esperienze, allontanandoli dall’uso eccessivo dei social, che favoriscono una tendenza all’isolamento favorendo la comunicazione virtuale e non diretta. Il corso avrà luogo presso l’Istituto Tecnico Agrario di Avellino diretto dal Preside Pietro Caterini e si svolgerà una volta a settimana, in modo da non distogliere i bambini dall’impegno scolastico. I giovani aspiranti attori impareranno a comportarsi dinanzi alla telecamera, che può consistere anche in uno smartphone. Grazie a questa iniziativa della Irpinia Film Academy, scopriremo tanti giovanissimi talenti.