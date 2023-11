NAPOLI. CamminiAMO senza paura, Acampora-Vitelli (PD): “Presenza doverosa, come cittadini ed Istituzioni”

Si è svolta stamane, dalle ore 10:00, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la manifestazione “marcia” da Piazza Vittoria a Piazza Plebiscito, con il Patrocinio del Comune di Napoli, per dire “NO” alla violenza sulle Donne. Presenti alla manifestazione, il Capo Gruppo PD al Consiglio Comunale di Napoli Gennaro Acampora e la Consigliera Mariagrazia Vitelli (PD), da sempre in prima linea sul tema della violenza sulle donne, hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta: “La nostra presenza era quanto mai doverosa, innanzitutto come Cittadini e poi come Istituzioni senza bandiere e colori di partito per r sostenere una battaglia che deve vederci tutti schierati dalla stessa parte. Come Istituzioni, abbiamo sposato il Protocollo di intesa con i Centri Anti Violenza del Comune di Napoli, i quali hanno già preso in carico oltre 600 donne vittime di violenza, alle quali verranno offerti corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. I CAV sono strutture fondamentali che sosterremo in ogni modo e con ogni sforzo possibile, ma da sole non bastano. Dobbiamo dunque condurre una battaglia coesa che sia innanzitutto culturale, per arginare e debellare un fenomeno per troppi anni sottovalutato ma che ormai ci

obbliga ad intervenire a 360°”.