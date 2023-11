MUGNANO DEL CARDINALE. ANNULLATO IL CONVEGNO “No alla violenza sulle donne” A CAUSA DEL MALTEMPO

L’atteso convegno “No alla violenza sulle donne,” inizialmente previsto nel circolo “New Age” di via Garibaldi, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento, che avrebbe dovuto seguire l’inaugurazione della panchina rossa in piazzetta San Giacomo, è stato rimandato a data da destinarsi.

La panchina rossa, simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere, avrebbe dovuto essere benedetta da don Giuseppe Autorino, Rettore del Santuario di Santa Filomena. Tuttavia, la sicurezza dei partecipanti è stata prioritaria di fronte alle condizioni climatiche avverse, determinando la decisione di annullare l’intero evento.

Tra gli ospiti previsti per il convegno c’erano la dottoressa Federica Litto del gruppo di minoranza Nuova Alleanza Popolare, la dottoressa Marianna Penna dell’associazione Ascolto Donna, la signora Anna Candelmo, presidente dell’associazione “Lotta per la Vita,” e il maresciallo capo Francesca Bocchino, in forza al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. La dottoressa Giovanna Marino, psicologa/psicoterapeuta e referente regionale delle pari opportunità della UIL Napoli e Campania, avrebbe moderato l’evento, con la partecipazione dell’avvocato Lucia Carullo.

La manifestazione, organizzata da Ultimi per la legalità, Nuova Alleanza Popolare, Lotta per la Vita ed Ascolto Donna, rimane un importante appuntamento di sensibilizzazione e lotta contro la violenza sulle donne, con la promessa di essere riprogrammata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. La popolazione è invitata a rimanere vigile per ulteriori comunicazioni e partecipare numerosa a sostegno di questa importante causa sociale.