Successo per la prevenzione a Mugnano del Cardinale: esaurite le visite senologiche gratuite

È in programma domani, domenica 15 giugno 2025, la Giornata di prevenzione promossa dall’associazione AMOS Partenio, con il patrocinio del Comune di Mugnano del Cardinale. L’evento si terrà a partire dalle ore 17.30 presso la sede del Consorzio dell’Ambito A6 – Piano di zona, in via Campo.

Le visite senologiche gratuite, curate dal dottor Carlo Iannace e dal dottor Giuseppe Amaturo, sono andate esaurite in brevissimo tempo. La grande partecipazione conferma quanto sia sentita l’esigenza di iniziative accessibili e concrete nell’ambito della prevenzione sanitaria, soprattutto in territori dove il bisogno di servizi vicini alla cittadinanza è particolarmente forte.

L’iniziativa nasce anche dalla volontà espressa da numerose pazienti mandamentali seguite dal dottor Iannace, che hanno sollecitato un appuntamento dedicato alla prevenzione. Una proposta che ha trovato subito riscontro grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale e all’impegno dell’assessore Fulvio Litto, che lavora nel settore sanitario presso l’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La sua conoscenza diretta del mondo della sanità ha rappresentato un elemento utile alla concreta realizzazione della giornata.

Potranno accedere alle visite esclusivamente le persone che hanno ricevuto conferma della prenotazione. È obbligatorio rispettare l’orario assegnato. Le visite saranno individuali, con la possibilità di essere accompagnati solo in caso di minori o persone non autosufficienti.

Alla luce dell’ottima risposta registrata, sono previste nuove giornate di prevenzione, non solo in ambito senologico ma anche in altri settori specialistici. Un modello di collaborazione efficace tra associazioni, amministrazione e operatori sanitari, a beneficio diretto della comunità.