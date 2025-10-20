Mugnano del Cardinale celebra la laurea del dottor Antonio Masucci: un traguardo di passione e sacrificio

20/10/2025 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, ATTUALITA', EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE 0

Mugnano del Cardinale celebra la laurea del dottor Antonio Masucci: un traguardo di passione e sacrificio

Un giorno di orgoglio e commozione.
Antonio Masucci ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vanvitelli di Napoli, coronando con determinazione e impegno un sogno coltivato negli anni.

Figlio di Carmine Masucci, conosciuto da tutti come Garganiello, Antonio porta con sé la forza, la semplicità e i valori autentici della sua terra.
Con sacrificio, passione e dedizione ha trasformato un sogno in realtà, diventando oggi un giovane medico pronto a mettere la propria competenza e la propria umanità al servizio degli altri.

Chi lo conosce lo guarda con affetto e fierezza:
un esempio di perseveranza, merito e amore per le proprie radici.

Auguri, dottor Masucci.
Che il tuo cammino sia luminoso come la speranza che porti nel cuore.                                                                                                                                                                                                            Mugnano del Cardinale celebra la laurea del dottor Antonio Masucci: un traguardo di passione e sacrificio