Mugnano del Cardinale celebra la laurea del dottor Antonio Masucci: un traguardo di passione e sacrificio

Un giorno di orgoglio e commozione.

Antonio Masucci ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Vanvitelli di Napoli, coronando con determinazione e impegno un sogno coltivato negli anni.

Figlio di Carmine Masucci, conosciuto da tutti come Garganiello, Antonio porta con sé la forza, la semplicità e i valori autentici della sua terra.

Con sacrificio, passione e dedizione ha trasformato un sogno in realtà, diventando oggi un giovane medico pronto a mettere la propria competenza e la propria umanità al servizio degli altri.

Chi lo conosce lo guarda con affetto e fierezza:

un esempio di perseveranza, merito e amore per le proprie radici.

Auguri, dottor Masucci.

Che il tuo cammino sia luminoso come la speranza che porti nel cuore.