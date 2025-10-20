Regionali, ufficializzata la lista del Partito Democratico a Salerno: fuori Paola De Roberto, dentro Gaetana Falcone

Ultime ore di fibrillazione nel Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Campania, con qualche sorpresa nella composizione della lista per la Provincia di Salerno.
A spuntarla, in extremis, è Gaetana Falcone, assessore comunale di Salerno, che prende il posto di Paola De Roberto, inizialmente data per certa tra i candidati. Una sostituzione che conferma il clima dinamico e le scelte strategiche dell’area salernitana del partito.
La lista definitiva del Pd per la circoscrizione di Salerno si presenta equilibrata tra esperienza e rinnovamento, con esponenti riconosciuti del territorio e figure emergenti del centrosinistra locale.
Ecco i candidati ufficiali:
• Federica Fortino
• Francesco Picarone (detto Franco)
• Gaetana Falcone
• Corrado Matera
• Virginia Fogliame
• Federico Conte
• Anna Petrone
• Aniello Fiore (detto Nello)
• Giovanni Guzzo
Con questa squadra il Partito Democratico punta a confermare la propria forza nella roccaforte salernitana, facendo leva su nomi radicati nel territorio e su un messaggio di continuità con il governo regionale uscente.
Nei prossimi giorni, i candidati avvieranno la campagna elettorale con incontri pubblici in tutta la provincia, tra capoluogo, costiera, aree interne e Piana del Sele, per presentare le proprie proposte ai cittadini e difendere il primato del Pd in Campania.