Venerdì 24 ottobre alle ore 10, presso il complesso basilicale di Cimitile, in via Madonnelle 5, la Fondazione Premio Cimitile e l’I.C. “F.lli Mercogliano-Guadagni” di Cimitile organizzano il convegno “San Felice e Cimitile: Memoria, arte, cultura e spiritualità nel trentennale del Premio Cimitile”, durante il convegno sarà presentato il volume “30 Premio Cimitile 1996-2025. Storia, personaggi, immagini, prospettive”, a cura di Felice Napolitano – Guida Editori.

Il volume ripercorre la storia trentennale del Premio Cimitile, rassegna letteraria nazionale che si svolge intorno alla metà di giugno nello straordinario scenario del complesso basilicale paleocristiano di Cimitile. Dal 1996 al 2025 il campanile d’argento simbolo del Premio Cimitile è stato assegnato alle firme più prestigiose della letteratura, del giornalismo, dello spettacolo, della scienza. Il volume racchiude anche la storia del Santuario di Cimitile, del suo Santo Patrono e la diffusione del culto di San Felice nei secoli.

Il progetto, nell’ambito del quale si tiene questa iniziativa editoriale, intende promuovere lo sviluppo sociale e culturale dell’Area nolana, partendo dalle ricchezze del Comune di Cimitile rappresentate dal grande patrimonio archeologico e religioso delle basiliche paleocristiane.

Alla presentazione del volume interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Anna Mercogliano, Assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Antonietta Bianca Ferrara, Dirigente Scolastico I. C. “F.lli Mercogliano-Guadagni” di Cimitile; Giuseppe Trinchese, Vice Presidente MEIC della Diocesi di Nola; Don Giovanni De Riggi, Docente di Storia della Chiesa ISSR Duns Scoto di Nola, Parroco di Cimitile. Coordinerà: Domenico Della Pietra, Docente I. C. “F.lli Mercogliano-Guadagni” di Cimitile. Interverranno gli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di primo grado di Cimitile e Gallo.