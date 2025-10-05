Irpinia sotto la morsa del maltempo: venti forti e temperature in calo

L’Irpinia resta nel mirino di una perturbazione di matrice settentrionale che, nella giornata odierna, ha portato piogge diffuse e persistenti, soprattutto lungo le aree montuose del territorio. I rovesci, più intensi sul Partenio e sull’Appennino orientale, hanno segnato un deciso cambio di scenario dopo le ultime giornate di relativa stabilità.

Nelle prossime 48 ore si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo a causa di sostenute correnti da nord, che daranno vita a un quadro atmosferico tipicamente autunnale.

Per la giornata di lunedì 6 ottobre 2025, i modelli previsionali indicano un contesto di variabilità atmosferica, con alternanza di nubi e schiarite e la possibilità di brevi fenomeni piovosi localizzati, più probabili in Alta Irpinia e lungo la fascia dei Picentini.

Le temperature saranno in generale diminuzione, con valori massimi in calo anche di 3-4 gradi rispetto alle medie stagionali.

I venti, provenienti dai quadranti settentrionali, si annunciano moderati o forti, con raffiche di burrasca o tempesta soprattutto sul massiccio del Partenio, nell’area del baianese e nel Vallo di Lauro, dove potranno verificarsi condizioni di disagio per la circolazione e caduta di rami o detriti.