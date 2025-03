Vallo Lauro: “PARCO DEGLI ULIVI, QUANTI PADRI PUTATIVI“

(Riceviamo e Pubblichiamo). “Si e’ sempre detto che le vittorie hanno molti padri, soprattutto “putativi” mi viene da aggiungere pensando alla vicenda dell’ex Parco degli Ulivi e alla gara per accaparrarsi la medaglia del primo arrivato al traguardo. Una corsa a cui non partecipero”, spero che possa permettermi almeno di dire una cosa semplice: sono felice per l’epilogo e la vittoria. Di cui se e’ nota la madre, volendo usare una metafora, sul padre c’è ancora tanta confusione. Dovrei spiegare cose che potrete agevolmente leggere scorrendo questa bacheca o cercando sul web e negli atti ufficiali della Regione Campania quante sollecitazioni sono giunte per opera di chi scrive. Ma so bene che per quelli che amano intestarsi le vittorie degli altri non cambierebbe molto. Il popolo sa bene a chi appartiene questo risultato, senza esclusive per nessuno, anche se in ruoli chiari: quello di sollecitare, cosa che ripeto potete verificare a chi è ascrivibile e quello di realizzare, cosa che pure sembra abbastanza evidente. Detto questo, spero che finalmente sia chiaro che per questa vittoria ci sono i padri e purtroppo tanti padri “putativi”. Giuseppe Rubinaccio