Roccabascerana, atto vandalico nell’area fitness della zona PIP: danni a un progetto ancora non inaugurato

Un grave episodio di vandalismo ha colpito nelle ultime ore l’area fitness all’aperto situata nella zona PIP di Roccabascerana, ancora in fase di ultimazione e non ancora inaugurata. Ignoti hanno danneggiato parte delle attrezzature presenti, compromettendo un progetto destinato a promuovere il benessere, la socialità e l’aggregazione in uno spazio pensato per tutta la comunità.

Il gesto, oltre a essere incomprensibile e inaccettabile, rappresenta un attacco diretto al patrimonio pubblico e al lavoro compiuto per dotare il paese di una nuova infrastruttura sana, accessibile e gratuita. A essere colpiti non sono solo materiali e strutture, ma soprattutto l’idea di comunità che stava prendendo forma attorno a questo spazio.

L’area, ancora non completata, era oggetto di lavori anche per l’installazione di un impianto di videosorveglianza. L’atto vandalico rischia ora di rallentare ulteriormente i tempi di consegna e produce un danno economico e morale per tutta Roccabascerana.

L’invito, da parte dell’amministrazione e dei cittadini più sensibili al rispetto del bene comune, è quello di collaborare: chiunque abbia notato movimenti sospetti o disponga di informazioni utili è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Solo con la partecipazione attiva e il senso civico si può tutelare ciò che appartiene a tutti. Un appello che va oltre il singolo episodio e richiama alla responsabilità condivisa per il futuro del territorio.