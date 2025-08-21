Prata Principato Ultra, Consiglio comunale sciolto: nominato commissario prefettizio

Crisi politica a Prata Principato Ultra. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali hanno decretato la fine anticipata dell’amministrazione guidata dal sindaco Bruno Francesco Petruzziello.

La Prefettura di Avellino, preso atto della situazione di ingovernabilità, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario prefettizio che traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni. A ricoprire l’incarico è stato designato il viceprefetto Antonio Incollingo, che assumerà da subito la guida dell’ente.

Il provvedimento rappresenta l’atto preliminare al decreto di scioglimento definitivo che sarà firmato dal Presidente della Repubblica. Fino a quel momento, il commissario si occuperà della gestione ordinaria e straordinaria del municipio, garantendo continuità amministrativa.

La comunità pratese sarà quindi chiamata a tornare alle urne nella primavera 2026, quando si terranno le nuove elezioni per eleggere sindaco e consiglieri comunali.