Partenio, cielo coperto ma senza pioggia significativa

Sul Partenio, oggi le nubi hanno dominato la scena, rendendo la giornata più grigia ma senza portare precipitazioni degne di nota. Secondo i rilevamenti dell’Mt. Vergine Observatory (MVOBSV), le temperature in vetta hanno subito una lieve flessione nel pomeriggio a causa dei venti provenienti da WSW, attestandosi attualmente sui 14°C.

Per i prossimi due giorni, gli esperti prevedono possibili episodi di pioggia, suggerendo agli escursionisti e agli amanti della montagna di monitorare le condizioni meteorologiche prima di intraprendere eventuali escursioni.