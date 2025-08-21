Sant’Anastasia, denunciata e multata una donna per tentato abbandono di un cane. Il sindaco Esposito: “Massima attenzione e tolleranza zero contro chi maltratta gli animali

Sant’Anastasia – Una donna residente in città è stata denunciata dai Carabinieri e sanzionata con una multa di 5mila euro per tentato abbandono di animale. L’episodio si è verificato nel parcheggio di un supermercato, dove la donna avrebbe avuto l’intenzione di lasciare il proprio cane.

La notizia è stata commentata dal sindaco Carmine Esposito con un post sui social: “Davvero complimenti ai Carabinieri che hanno denunciato e multato per 5mila euro una donna di Sant’Anastasia che aveva intenzione di abbandonare il suo cane nel parcheggio di un supermercato. Era ora che si inasprissero le pene per chi maltratta o abbandona gli animali. Ancora grazie all’Arma e, per quel che ci riguarda, farò sì che la nostra Polizia Locale presti ancora più attenzione a questo tema”.

L’intervento dei Carabinieri rientra nell’attività di controllo del territorio e conferma l’inasprimento delle sanzioni per chi maltratta o abbandona animali, in linea con le recenti disposizioni nazionali.