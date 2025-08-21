Irpinia, stop notturno all’acqua in tredici comuni: chiusura dei serbatoi tra il 21 e il 22 agosto

Avellino — Ancora disagi per l’approvvigionamento idrico in Irpinia. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa della persistente riduzione dell’apporto dai gruppi sorgentizi, sarà necessaria una nuova interruzione notturna.
Dalle 22:00 di giovedì 21 agosto 2025 alle 6:00 di venerdì 22 agosto, verranno chiusi i serbatoi a servizio di tredici comuni: Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Lapio, San Mango sul Calore (frazione Poppano), Pratola Serra (serbatoio Nocione), Montefalcione (serbatoio Basso), Candida, Manocalzati (serbatoio Torre Calzisi), Altavilla Irpina (serbatoio Gemelli), Grottolella e Montemiletto.
Gli orari indicati si riferiscono alle manovre tecniche di chiusura e riapertura delle condotte, ma l’effettivo ritorno dell’acqua potrà variare a seconda dei tempi di riempimento delle reti locali. L’azienda avverte inoltre che, a causa della grave carenza idrica, l’interruzione potrebbe verificarsi anche prima delle 22:00.
Alla riattivazione del servizio, non si escludono fenomeni transitori di torbidità: l’acqua, sottolinea Alto Calore, resta potabile, ma si consiglia agli utenti di farla scorrere per alcuni minuti.
Per aggiornamenti, la società invita a consultare il sito www.altocalore.it e i canali social ufficiali. In caso di necessità improrogabili, è attivo il numero verde 800 954 430.