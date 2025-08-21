“Sirignano e Mugnano del Cardinale, stop notturno all’acqua il 21 agosto”

SIRIGNANO / MUGNANO DEL CARDINALE — Disagi idrici in vista per i residenti di Sirignano e Mugnano del Cardinale. L’Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato che, a causa di una significativa riduzione dell’apporto idrico dalle sorgenti, sarà necessario chiudere i serbatoi a servizio dei due comuni.

La sospensione dell’erogazione partirà alle 22:00 di giovedì 21 agosto e terminerà alle 6:00 di venerdì 22 agosto. Gli orari indicati si riferiscono alle manovre tecniche di chiusura e riapertura delle condotte: per le singole utenze il ritorno dell’acqua potrebbe richiedere tempi diversi, e in alcuni casi l’interruzione potrebbe iniziare prima dell’orario previsto.

Alla riattivazione del servizio potrebbero verificarsi episodi di torbidità temporanea dell’acqua, comunque potabile. Si consiglia di far scorrere i rubinetti per alcuni minuti fino alla scomparsa di eventuali residui.

Per aggiornamenti in tempo reale, l’azienda invita a consultare il sito www.altocalore.it o i propri canali social.