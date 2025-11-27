Irpinia, nuovo peggioramento in arrivo: domani cieli molto nuvolosi e neve oltre i 1200 metri

Un nuovo impulso di aria nord-orientale continua a interessare l’Irpinia, riportando instabilità diffusa e un clima pienamente invernale sulle principali dorsali montuose della provincia. Nella seconda parte della giornata odierna le correnti da nord-est hanno favorito lo sviluppo di nuove precipitazioni, risultate nevose oltre quota 1100–1200 metri, in particolare nell’area del Terminio–Cervialto e sui rilievi dei Picentini.

Le previsioni per domani, venerdì 28 novembre 2025

Secondo l’ultimo bollettino meteo, la giornata di domani sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi per gran parte delle 24 ore. Le precipitazioni, pur previste in forma isolata e debole, saranno più probabili lungo la linea dei Monti Picentini, dove non si escludono brevi nevicate oltre i 1100–1200 metri.

Temperature in lieve calo

Il quadro termico subirà una nuova flessione, con valori in discesa sia nei minimi che nei massimi, complice il richiamo di aria più fredda dai quadranti nord-orientali. Nelle aree montane il freddo sarà più percepibile, specie nelle ore serali e notturne.

Venti forti sul Partenio e nel Baianese

Il vento sarà uno dei protagonisti della giornata:

• moderato da nord-est su gran parte della provincia,

• con rinforzi fino a burrasca forte sul massiccio del Partenio, nelle aree esposte di Summonte, Mercogliano e Ospedaletto d’Alpinolo,

• e nel comprensorio del Baianese, dove le raffiche potrebbero risultare particolarmente sostenute nelle ore centrali del giorno.

Tendenza

Un miglioramento più deciso è atteso sabato, quando il campo di alta pressione tornerà a stabilizzarsi sul territorio, riportando condizioni più asciutte e cieli in progressivo rasserenamento.