SANT’Oggi. SANT’Oggi. Giovedì 28 novembre la chiesa celebra san Giacomo della Marca, santa Caterina Labouré e …

Oggi 28 novembre: san Giacomo della Marca (al secolo Domenico Gangala), nacque a Monteprandone (Ascoli Piceno) il 1 settembre 1393, in una famiglia povera, cominciò i suoi studi ad Offida sotto la guida di un suo zio prete che, in seguito, lo mandò a scuola ad Ascoli Piceno. All’Università di Perugia si laureò in Diritto Civile. Lavorò a Firenze come notaio ed a Bibbiena come giudice nei processi di stregoneria. Il 25 luglio 1416 entrò nell’Ordine dei Frati Minori del convento di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, festa di san Giacomo apostolo, cambiò il nome: Giacomo della Marca. Dopo il noviziato all’Eremo delle Carceri, vicino Assisi, Giacomo studiò per il sacerdozio a Fiesole, nei pressi di Firenze, avendo come insegnante san Bernardino da Siena. Fu ordinato sacerdote nel convento fiorentino di San Salvato¬re, il 13 giugno 1420 ed aveva 27 anni, e si rivelò un predicatore zelante e gradito al pubblico. Giacomo predicò in molte città della Toscana, delle Marche, dell’Umbria, e viaggiò attraverso l’Europa Centrale e Settentrionale. Nel 1426, con san Giovanni da Capestrano, fu nominato inquisitore contro la setta eretica “Fraticelli”, da papa San Martino V. Predicò la fede e la penitenza, predicò contro l’usura, attrasse folle immense, convertì eretici e fondò numerosi monasteri. Portò la pace fra i cattolici ed ogni tipo di eretici. Riconciliò nazioni in guerra, città rivali, Guelfi e Ghibellini e, soprattutto, riconciliò gli uomini con Dio. Oltre a predicare contro l’usura, Giacomo cercò di aiutare i bisognosi, raccogliendo offerte e fondando molti Monti di Pietà (Montes Pietatis). Nel 1432, il Ministro Generale dell’Ordine Francescano lo mandò in Bosnia come commissario visitatore per controllare la disciplina dei frati. Nel 1433, Giacomo prese parte al Capitolo Generale dell’Ordine a Bologna, dove fu nominato predicatore ufficiale da papa Eugenio IV. Nel 1436, viaggiò attraverso la Boemia, l’Ungheria e l’Austria, fondando numerosi monasteri. Nel 1440, Giacomo predicò in numerose città dell’Italia Centrale e Settentrionale, incluse Osimo e Loreto nelle Marche. Il 22 agosto 1449, papa Nicolò V diede il permesso di costruire un convento francescano a Monteprandone, il paese natio di Giacomo, dedicato alla beata Vergine Maria delle Grazie. Alla morte di san Giovanni da Capestrano, nel 1456, Giacomo fu mandato in Austria e Ungheria come suo successore. Nel 1461, gli fu offerto il vescovato a Milano, venuto a mancare l’arci¬vescovo della città Carlo da Forlì, ma egli rifiutò, perché preferiva continuare a predicare. Nel 1472 arrivò la richiesta del re di Napoli, Ferdinando, fatta a papa Sisto IV di avere Giacomo nel suo reame, dal momento che grande era la fama della sua santità e dei suoi miracoli. A Napoli Giacomo arrivò probabilmente per la Pasqua del 1473 e per predicare scelse la chiesa francescana di Santa Maria La Nova, al centro della città, ma fissò la sua residenza abituale nel convento di Santa Croce, fuori le mura. A Napoli Giacomo trascorse gli ultimi tre anni della sua vita, fuori del suo ambiente e del suo apostolato itinerante. Giacomo non era andato a Napoli pensando di restarvi definitivamente, perché si sentiva ormai alla fine della sua vita, che avrebbe voluto chiudere ad Assisi o nella sua Marca. Ma si sottometteva alla volontà del Papa, che lo pregava di intrattenersi a Napoli per assecondare il desiderio del re Ferdinando, nella speranza di avere il re sempre fedele alla sede di Pietro. Sebbene la sua predicazione si svolgesse quasi sempre a Napoli, sappiamo per certo che in questi ultimi anni andò a predicare anche a Nola, Portici, Teano e Sorrento, nonostante che la sua malattia progre¬disse ogni giorno più. Giacomo morì il 28 novembre 1476, aveva 83 anni.