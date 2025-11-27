Tampona un’auto, propone soldi per chiudere tutto e poi fugge investendo una donna: 49enne denunciato

NAPOLI – Quello che doveva essere un semplice scambio di dati dopo un tamponamento si è trasformato in una fuga spericolata. È accaduto sulla Tangenziale di Napoli, all’altezza del casello di Agnano, dove un 49enne napoletano è stato denunciato dalla Polizia di Stato per omissione di soccorso e altre violazioni.

L’incidente risale al 16 novembre: due auto restano coinvolte in un tamponamento nelle corsie di pagamento. I conducenti si spostano poco più avanti per verificare i danni, come da prassi. È in quel momento che emerge il problema: il 49enne è senza assicurazione.

Per evitare conseguenze, avrebbe tentato di chiudere la questione offrendo un risarcimento in contanti, giudicato però insufficiente. Rifiutata la proposta, l’uomo risale in auto e tenta di allontanarsi rapidamente.

Nella manovra di fuga, però, colpisce la passeggera dell’altro veicolo, che si trovava vicino alla portiera, facendola cadere rovinosamente a terra. La donna si è poi recata all’ospedale San Paolo per le lesioni riportate.

Grazie alle immagini della videosorveglianza della Tangenziale e agli accertamenti della Sottosezione Autostradale di Fuorigrotta, il 49enne è stato identificato e denunciato. Oltre all’omissione di soccorso, gli è stata contestata la mancanza di copertura assicurativa, con conseguente decurtazione di 15 punti dalla patente.

Un episodio che poteva chiudersi con una semplice constatazione amichevole, e che invece si è trasformato in un reato a tutti gli effetti.