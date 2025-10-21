Bagnoli Irpino, terminato il Primo Week End de “Il Nero di Bagnoli”. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica prossimi

Bagnoli Irpino – “È stato un Primo Week End contraddistinto da qualche precipitazione, ma tutto sommato uno degli eventi più suggestivi della Campania si è difeso bene ed ha portato a casa il risultato. Grazie anche al personale addetto della Pro Loco Bagnoli Irpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio intento di promozione territoriale. Oggi Bagnoli si risveglia con la consapevolezza che il nostro evento è un appuntamento fisso per molti e che la voglia di scoprire il nostro paese è più forte di tutto il resto. Noi siamo qui per questo e vi aspettiamo per un altro Week End in compagnia”, così il presidente della Pro Loco Francesco Pennetti che va ad aggiungere linfa alla soddisfazione per la riuscita del primo fine settimana de “Il Nero di Bagnoli”.La Mostra mercato del Tartufo nero di Bagnoli e dei prodotti tipici del Laceno ritorna dunque già venerdì prossimo a partire dalle ore 18:30, quando saranno aperti tutti gli stand gastronomici. Mentre sabato e domenica l’apertura è prevista per le 10:00 di mattina, quest’anno anche con la Mostra Micologica a cura della Pro Loco. Ad aspettare il flusso di turisti provenienti da Campania, Puglia, Basilicata, Lazio, Toscana, tante altre zone d’Italia e non solo, ci saranno anche i monumenti storici visitabili ed i palchi musicali ideati dall’organizzazione, oltre tanta, tanta buona cucina locale.