NOLA. Nel segno della memoria. Il sacrificio di Antonio Barone e il dovere della pace

Si è svolta – giovedì, 27 novembre-, nel Cimitero cittadino la commemorazione in onore di tutti i Caduti in guerra. Una cerimonia che la nostra comunità di scuola celebra ormai dal 2015, da quando, in occasione delle commemorazioni per il Centenario della Grande guerra, l’Istituto superiore Masullo –Theti adottò l’Edicola funeraria che raccoglie i resti del caporale Antonio Barone, giovane soldato nolano morto sul fronte del Piave.

Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, sono intervenuti gli alunni delle classi 4^ A RIM/SIA, 4^A AFM, 5^A SIA, 5^A TEL, 5^D INF, 4^D INF, accompagnati rispettivamente dai docenti A.Tanzillo, S.Barone, G.Napolitano, N.Serpico, A.Nappi,M. Martone e T.Falco. Un omaggio doveroso ad un giovane soldato la cui vita e il cui sacrificio rischiavano di essere smarriti nell’oblio del tempo e degli uomini, nell’indifferenza delle pagine di storia.

Antonio Barone nacque a Nola il 28 agosto 1896 e a soli 19 anni fu chiamato alle armi. Dopo quasi tre anni di guerra, il 17 settembre 1918, a 22 anni, donò la sua vita per la patria. La sua sorte fu beffarda, perché morì due mesi prima della fine della guerra; i suoi resti furono deposti nel Cimitero della città, nel giugno 1924.

La sua memoria rischiava di essere dimenticata, nell’oblio . Nel 2015, in occasione delle iniziative dedicate al Centenario della Grande guerra, le Scuole furono invitate a dedicare momenti di riflessione alle tragedie che determinano tutte le guerre e ai valori della pace. La prof.ssa Fortuna Dubbioso, in sintonia con la Dirigente scolastica pro-tempore, la prof.ssa Anna Maria Silvestro, si rese promotrice dell’adozione dell’edicola funeraria che versava in stato di abbandono e fatiscenza, e nella quale sono raccolti di Antonio Barone, caporale bombardiere, dandone civico impegno e carico di etica storica locale all’ Istituto superiore Masullo–Theti. Furono raccolti fondi per la ristrutturazione e fu organizzata una cerimonia, per omaggiare il sacrificio del giovane soldato. Da allora, ogni anno a Novembre, in onore delle Forze armate e della commemorazione dei defunti, diverse classi del Masullo–Theti si rendono visita all’edicola funeraria, per ricordare il caporale Barone.

La cerimonia di giovedì è stata organizzata dalla prof.ssa Susy Barone e coordinataerata dalla prof.ssa Silvestrini che ha sottolineato come il ruolo di questo evento sia quello di trasmettere i valori della solidarietà e della disciplina morale, valori necessari e insostituibili nella coscienza di tutti, soprattutto in quella dei giovani.

Successivamente è intervenuta la nostra Dirigente scolastica, la prof.ssa Elisa De Luca, invitando a riflettere sulle vite dei soldati caduti in guerra e a onorare quotidianamente il loro sacrificio. È grazie a loro che oggi possiamo godere del diritto a un mondo di pace e libertà.

Nel suo intervento, il dottor Andrea Ruggiero, sindaco di Nola, ha ricordato il caporale Barone, quale simbolo e icona di tutti i caduti in guerra, per il senso di altruismo e di dedizione al bene della patria. Dal canto suo, il generale Roberto Nardone ha evidenziato come sia facile nella società di oggi dimenticarsi dei valori di sacrificio e di altruismo dimostrati dai soldati, ed è anche grazie a manifestazioni come questa che rendiamo il loro esempio immortale.

Dopo l’esecuzione delle note struggenti e commosse de Il silenzio, a cura del trombettiere Luigi Capuozzo, le ragazze e i ragazzi del Masullo–Theti hanno deposto una corona d’alloro sulla tomba di Antonio Barone, con i successivi riti delle sacre benedizioni, impartite dal Cappellano del Cimitero e dal Cappellano militare.

Commovente anche il momento dedicato alla lettura di testi poetici dedicati alle guerre dimenticate e letti da Francesco Orilio e Bartolomeo Nappi della 4^ D inf e da Gabriele Napolitano della 4^ A rim.

A concludere l’evento, la prof.ssa Dubbioso, che, come ogni anno, ha letto una lettera da lei scritta nella quale immagina di dare voce al caporale Barone. Un messaggio lucido e accorato in cui ha denunciato come, in un mondo che ha raggiunto un livello di progresso impensabile, l’umanità continua a mostrarsi vulnerabile al richiamo del conflitto. Nonostante tutto, non bisogna scoraggiarsi: noi giovani, con la nostra energia, dobbiamo avere il coraggio di costruire la pace, di fare nostre le speranze e le necessità degli altri e riconoscere che il mondo non è soltanto bianco o nero, ma è costituito e intessuto da infinite e variabili sfumature, soprattutto nelle relazioni umane e sociali. La Scuola deve assumersi il compito di educarci a custodire una speranza capace di resistere anche nei momenti più difficili.

La storia del caporale Barone ci induce a riflettere se la sua morte, come quella di tanti giovani coinvolti nei conflitti attuali, sia stata davvero necessaria. In guerra si insegna ai soldati che devono sconfiggere e uccidere un “nemico”. Ma come si può desiderare la morte di un uomo solo perché definito tale? Un uomo di cui non conosciamo il nome, il volto, la storia? Un uomo che non abbiamo alcuna ragione di odiare?

La guerra non genera altro che distruzione, eppure, nonostante questa consapevolezza, l’umanità sembra incapace di liberarsi dal suo peso. Pensare che un giorno l’uomo possa affrancarsi dalla guerra può sembrare un’utopia; tuttavia, noi giovani, abbiamo il dovere di provarci, impegnandoci ogni giorno a costruire un futuro migliore.