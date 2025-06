I Molotov d’Irpinia accendono l’estate: parte il tour tra musica, appartenenza e territori

Dal 28 giugno al 27 luglio sei tappe tra Mirabella, Andretta, Montella e Castelfranci. In arrivo anche le date di agosto

È un’estate di fuoco, nel nome e nello spirito, per I Molotov d’Irpinia, band che da anni porta in giro il proprio sound fatto di radici, ironia e vibrazioni popolari. Un progetto musicale che non è solo musica, ma sentimento collettivo: il desiderio di ritrovarsi, appartenere, condividere.

«Abbiamo scelto di regalarvi la spensieratezza, il senso di appartenenza, il sentirsi figli di questa terra. La vostra, la nostra» scrivono i Molotov nel messaggio che accompagna l’annuncio delle nuove date estive. Un invito aperto, schietto, che parla a chi abita e a chi torna in Irpinia, in cerca di identità e festa.

La prima tappa è in programma sabato 28 giugno a Mirabella Eclano, in contrada San Pietro. Seguiranno il 5 luglio il ForumFest di Andretta, l’11 luglio l’Aeclanum Beer Fest a Passo di Mirabella, il 12 luglio il live a Torella dei Lombardi, il 25 luglio a Montella e infine il 27 luglio a Castelfranci, in occasione della Festa del Vino nella località Bosco.

Una mappa di serate che tocca piazze, rassegne, borghi e feste della provincia, portando sul palco un repertorio fatto di canzoni “universali”, come le definiscono loro, ma sempre ancorate al vissuto collettivo dell’Irpinia, tra sonorità folk, rock, dialetto e racconto.

Nel post che accompagna il calendario, la band lascia intendere che nuove date verranno annunciate per agosto, mese da sempre centrale nel calendario degli eventi irpini.

Un appuntamento da non perdere per chi, in musica, cerca qualcosa che va oltre il concerto. Una serata che diventa comunità.