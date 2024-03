Accesso al credito più facile per gli artigiani, accordo tra Confartigianato Avellino e BCC Capaccio Paestum Serino

Accesso al credito più facile per le imprese artigiane irpine. È stato sottoscritto un accordo quadro tra Confartigianato Avellino e BCC Capaccio Paestum Serino. L’intesa prevede l’avvio di un percorso di collaborazione per agevolare le imprese associate a Confartigianato nell’accesso al credito e ai servizi promossi dalla BCC.

“Si tratta di un accordo finalizzato a sostenere processi di innovazione, digitalizzazione e transizione sostenibile delle imprese, ma anche progetti di creazione di nuove iniziative imprenditoriali attraverso idonei strumenti di finanziamento – spiega il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella – La sinergia con la BCC ribadisce l’impegno di Confartigianato Avellino al fianco degli artigiani e delle piccole imprese”.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio ventaglio di piani di supporto alle imprese artigiane del territorio provinciale. “Un’azione quotidiana – evidenzia il presidente Mocella – per cercare di irrobustire la presenza del nostro comparto, che riteniamo strategico per la crescita economica del territorio e per sostenere chi vuole mettere in piedi una nuova attività. In questa direzione, siamo sempre disponibili a essere al fianco dei futuri artigiani-imprenditori”.