Visciano, prima uscita del Comitato Festa di Luglio con le “Cassette della Madonna”

Grande partecipazione e devozione oggi a Visciano per la prima uscita del Comitato Festa di Luglio in onore di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello. Come da tradizione, i membri del Comitato hanno portato per le strade e i vicoli del paese le “Cassette della Madonna”, raccogliendo le offerte dei fedeli e diffondendo lo slogan che da sempre accompagna questi momenti: “A Madonna che ci aiuta”.

L’appuntamento segna l’inizio ufficiale del cammino che porterà alla festa patronale di luglio, una delle più sentite e partecipate in tutta l’area nolana e vesuviana. Le cassette, decorate con immagini sacre e curate con devozione, rappresentano non solo uno strumento di sostegno alla festa, ma anche un simbolo di unità comunitaria e fede popolare.

La tradizione non si limita ai mesi estivi: anche a Natale e a Pasqua, il Comitato rinnova il giro per le strade di Visciano, confermando il legame profondo che la comunità mantiene con la Madonna Consolatrice del Carpinello, invocata come guida e protezione durante tutto l’anno.

La prima uscita di oggi è stata accolta con entusiasmo da grandi e piccoli, segno che la fede e la tradizione restano un collante fondamentale per l’identità visianese.