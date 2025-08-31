LIONI. “In campo per la Palestina”: a Lioni 90 minuti di solidarietà

Lioni (AV), 7 settembre 2025 – Domenica lo stadio comunale “Nino Iorlano” di Lioni ospiterà una partita di calcio dal forte valore simbolico: “In campo per la Palestina”, 90 minuti dedicati alla solidarietà e alla denuncia della tragedia umanitaria in corso a Gaza.

Saranno 14 squadre irpine, dai campionati di Eccellenza fino alla Terza Categoria, a mettere a disposizione i propri giocatori per formare due formazioni miste. In totale 70 calciatori scenderanno in campo, con cambi previsti ogni 30 minuti, sotto la direzione di un arbitro dell’AIA di Avellino. A dare ulteriore prestigio all’evento ci sarà anche il Presidente nazionale dell’AIAC, Renzo Ulivieri, da tempo impegnato in appelli alle istituzioni sportive internazionali affinché Israele venga esclusa dalle competizioni.

L’iniziativa nasce dal percorso di mobilitazione promosso dall’Arci di Avellino, che nell’estate 2024 aveva portato migliaia di persone in piazza ad ascoltare Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati. Da quella esperienza è nato il coordinamento “Irpinia per la Palestina”, con l’obiettivo di coinvolgere ogni spazio sociale nella difesa dei diritti umani.

Nel corso della giornata, lo stadio proporrà anche un’area food & beverage, con Gaza Cola e anguria, i cui proventi saranno destinati al Palestine Youth Club del campo profughi di Shatila, in Libano. La manifestazione sarà inoltre in collegamento con la Global Sumud Flotilla, la flotta internazionale diretta verso Gaza.

L’elenco delle squadre partecipanti è lungo e rappresenta l’intero panorama calcistico provinciale: Lion Mons Militum Montemiletto, ASD Real Caposele, Gli Invisibili Bisaccia, Polisportiva Terminio Academy, ASD Socrates Carpignano, Taurasi 2019, Salza 1999, F.C. Montemarano, ASD Sant’Andrea, ASD Sant’Angelo all’Esca, Polisportiva Andretta, ASD Morra de Sanctis, AC Nusco ‘75 e Montella FA.

“Tra le 50mila vittime di Israele, migliaia sono bambini. Bambini come i nostri, con un pallone tra i piedi e il sogno di diventare campioni. Quando a morire sono i più fragili, restare in silenzio significa essere complici” – dichiarano gli organizzatori.

Un evento raro nel panorama calcistico italiano, che unisce sport, cultura e impegno civile: il calcio come linguaggio universale di pace, capace di abbattere barriere e dare voce a chi resiste.