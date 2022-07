Visciano, insediata la nuova Giunta Trinchese. Tony Soviero è il nuovo presidente del Consiglio Comunale.

di Nicola Valeri

Allo sparo di granate e con il suono della banda Sabatino Trinchese, neo eletto sindaco del paese collinare, ha prestato giuramento con la tradizionale formula “Presto giuramento alla Costituzione osservandone le regole…”. Poi è stato comunicata la nuova Giunta Municipale composta dal vicesindaco, con delega alla Cultura e Urbanistica, Franco Acierno, il più votato in assoluto (377 voti) nonché dipendente Asl Napoli 3 Sud. Poi c’è Paola Corbisiero con delega alle politiche sociali e turismo, Maddalena Lombardo delega allo sviluppo economico e Sabatino Castaldo delega alle politiche agricole.

Dunque Tony Soviero va la presidenza del Consiglio Comunale che succede a Bartolomeo Perna candidato in un altra lista che però non è stato eletto all’opposizione. Opposizione che ha visto eleggere consiglieri Giuseppe La Cerra, Antonio Santoro, Giuseppe Gambardella e Pasquale Montella.

