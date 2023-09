Verso Genoa-Napoli, Gilardino conferma il 4-2-3-1 per la sfida a Marassi

Il Genoa si prepara ad affrontare una delle squadre più temibili del campionato italiano, il Napoli, in una partita che si preannuncia emozionante e carica di aspettative. Il tecnico dei rossoblù, Alberto Gilardino, sembra intenzionato a mantenere la sua fede nel sistema di gioco 4-2-3-1 che ha caratterizzato le ultime settimane, con il talentuoso attaccante italo-argentino, Retegui, a guidare l’attacco.

La fresca convocazione di Retegui in Nazionale sembra avergli dato ulteriori motivazioni per brillare in questa sfida. Il Genoa sta studiando un approccio tattico basato sulla controffensiva per mettere in difficoltà i Campioni d’Italia, guidati dall’allenatore Garcia. La squadra ligure affronterà il Napoli a Marassi alle 20:45 del 16 settembre dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Gilardino è ben consapevole dell’alto grado di difficoltà che questa partita comporta.

Il Genoa dovrà lavorare duramente per contrastare la forza del Napoli, guidato da un allenatore esperto come Garcia. La squadra azzurra è determinata a dimostrare la sua superiorità e a lottare per lo scudetto anche in questa stagione. Ci sono alcune incognite da risolvere in difesa, in particolare riguardo ai centrali, e la posizione di Raspadori è ancora da definire. Tuttavia, l’obiettivo del Napoli è uno solo: vincere.

La sfida di sabato sarà un crocevia per il Napoli dovrà confermare la sua ambizione di lottare per il titolo. Sarà una partita appassionante che gli appassionati di calcio non possono permettersi di perdere.

(Andrea Salvatore Guerriero)