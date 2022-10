U.S. Avellino. Accordo raggiunto con Rastelli, manca solo l’ufficialità.

Raggiunta l’intesa con Massimo Rastelli. L’incontro con il ds De Vito, Angelo Antonio D’Agostino e Giovanni D’Agostino ha determinato la fumata bianca. Il tecnico ritorna così a sedere sullo scranno biancoverde dopo sette anni. Riporto’ l’Avellino in Serie B disputando i play off per la Serie A, la traversa di Castaldo contro il Bologna, in semifinale, grida ancora vendetta.

Rastelli dovrà rescindere il contratto col Pordenone e a quel punto sarà ufficializzato. Nelle ultime ore si era fatta avanti l’ipotesi Brocchi ma ha prevalso la linea De Vito.