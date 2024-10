Tufino – “Di generazione in generazione” – Festa dei nonni

Ieri la comunità di Tufino ha festeggiato tutti i nonni con la manifestazione “Di generazione in generazione – Festa dei nonni”.

È stata celebrata la Santa Messa poi si è tenuto uno spettacolo musicale e gli alunni delle scuole del paese hanno declamato poesie; tutti gli ospiti hanno poi degustato le prelibatezze di un lauto buffet.

Padre Angelo Schettino ha dichiarato: “La prima edizione della festa dei nonni, vissuta in questa memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi, che abbiamo preferito alla giornata proposta dalla CEI a luglio per venire incontro alle esigenze dei fedeli, si è rivelata un’occasione propizia per riscoprire la nostra devozione agli Angeli Custodi, secondo la Tradizione e il Magistero della Chiesa e la testimonianza dei Santi e per indicare nella persona dei nonni i custodi della memoria contro l’oblio del passato e delle proprie radici, i custodi della bellezza delle relazioni contro l’individualismo e i custodi della fede per affrontare un futuro a tratti incerto e senza speranza”. (L C.)